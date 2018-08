Santpedor ultima els preparatius per començar les obres a Cal Clarassó

L'inici de les obres que han de transformar l'antiga fàbrica de Cal Clarassó de Santpedor en un espai cultural és imminent. Ahir es va fer l'acta de replantejament previ a l'arrencada dels treballs, amb presència de l'alcalde, Xavier Codina, i de tots els representants de la direcció d'obra.

La trobada es va fer dins la fàbrica, que ja estava neta d'objectes i runa, i va ser l'últim pas abans de començar les obres. El primer que es farà és obrir el pati pel car-rer del Vall per permetre-hi l'accés de les màquines que han de treballar en el sanejament del pati exterior i les que han de fer la resta de la feina. Primer de tot s'apuntalarà la coberta, i després es farà l'enderroc de les parts que s'han de fer noves. La previsió és que en 2 o 3 mesos ja es puguin muntar bastides exteriors per treballar en la façana. La urbanització exterior i la xemeneia seran els treballs de tancament de l'obra, que es preveu tenir a punt per Sant Jordi.