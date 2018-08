Tomben el pal del serrat de la Rectora de Monistrol i s'emporten l'estelada

arxiu particular

Una imatge del suport tombat a terra, ahir al matí arxiu particular

L'asta on fins ara onejava una estelada al capdamunt del turó de la Rectora de Monistrol de Calders va aparèixer ahir al matí trencat i tombat a terra, i sense la bandera. Fonts municipals sospiten que la bretolada hauria tingut lloc a la nit, tenint en compte que dimecres hi havia pal i estelada sencers.

El serrat de la Rectora és un turó proper al nucli on l'Ajuntament hi té col·locada una estelada. Ja se l'havien endut en alguna altra ocasió però mai n'havia resultat afectat el suport, que és de ferro. L'Ajuntament, que ja ha denunciat l'acció, col·locarà una altra asta amb la bandera, i buscarà un sistema que dificulti que es repeteixin bretolades com aquesta.