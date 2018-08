Alba Camps vol combatre el despoblament rural des de la delegació del Govern

La nova delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps, assegura que «frenar la despoblació» als municipis petits i garantir la «igualtat d'oportunitats» al ter-ritori seran dues de les prioritats del seu mandat. Ho ha explicat després d'haver visitat una trentena de localitats durant el mes que porta al càrrec.

La nova representant de l'executiu, que substitueix Laura Vilagrà, posa com a exemple les mancances que pateix actualment el món rural el fet que els municipis berguedans de Vilada i Borredà s'hagin quedat sense caixer automàtic o els reiterats problemes telefònics que hi ha en diverses poblacions. Explica que des de la delegació del Govern es treballarà per poder «oferir alternatives» i «revertir la situació». Afegeix que «els municipis més petits són els que tenen més problemes per comunicar-se amb la Generalitat, i és on més hem de ser i cal incidir».

Per altra banda, Camps denuncia els efectes de l'aplicació del 155 a Catalunya, que ha deixat «encallats» tots aquells projectes «que no estaven en fase de seguiment». Diu que ho ha pogut constatar en les primeres visites als ajuntaments: «Poden semblar coses petites, però per a un municipi de 600 habitants és important», remarca.

Camps apel·la a un territori més cohesionat però des d'un punt de vista «estratègic» i sense perdre de vista la «riquesa de la diversitat». Anima els municipis a treballar plegats davant d'interessos comuns.