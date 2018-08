«L'alcalde té cada cop menys marge amb més normes que el collen per tot arreu»

No es presentarà als comicis del maig, de manera que posarà fi a gairebé 40 anys de vinculació amb la política municipal i a dos mandats seguits com a batlle

L'alcalde de Navarcles, Llorenç Ferrer, es distanciarà de la vinculació directa que ha mantingut durant pràcticament quatre dècades amb la política municipal per dedicar-se «plenament» a la universitat, on fa de professor com a catedràtic d'història. Serà el maig, quan acabi el mandat i deixi l'alcaldia que haurà ocupat els últims 9 anys (va substituir Albert Brunet abans d'hora). Amb això «ni defugiré res, ni vol dir que em desmarqui de la vida associativa», però als seus 60 anys, té projectes lligats a l'àmbit universitari amb què vol complir. Marxarà un històric de la política navarclina, com a regidor i com a alcalde que ha evolucionat amb el temps: va ser un dels referents del PSC a la comarca, però va deixar la militància i ara és de MES. A Navarcles lidera el partit independent Sumem, que es va crear com a resposta a la crisi de fa quatre anys del PSC (de qui es va desvincular tot i que en va integrar alguns membres), i que governa amb 5 dels 13 regidors.



Que no es tornarà a presentar és una decisió anunciada de fa temps. Va ser molt meditada?

Fa quatre anys ja em vaig plantejar què faria. M'hi vaig tornar a presentar, però ja tenia molt clar que això estava arribant al punt final i per això ja vaig anunciar-ho abans de les eleccions. Volia deixar-ho clar per no trobar-me amb una dinàmica de pressions.

I per què ara i no abans?

Fa quatre anys vaig tenir en compte la situació política que estàvem vivint. Jo havia deixat el PSC, i aquí hi havia una situació en què gairebé estàvem obligats a intentar trobar una solució amb la idea de superar la diferència que ens havia provocat tota la ruptura política, però de voler mantenir-nos junts pel que fa al poble. Per això vaig decidir continuar.

Va començar al PSC, va deixar el partit i es va fer de MES. On se situa ara que plega?

Encara soc a MES, però no he fet cap militància activa. Em situo en l'òptica del socialisme catalanista, i crec que la millor solució és anar a parar a un país independent. Des d'un punt de vista racional, no es pot continuar en un estat amb dos grans centres de poder, Madrid i Barcelona, en què un fa la guitza a l'altre. Treballaríem molt millor des de la cooperació que des de les travetes.

Serà una retirada total?

Coses com aquesta no es poden dir de forma gaire contundent, però en principi sí. Això no vol dir que no tingui alguns vincles amb l'àmbit associatiu com he fet sempre, però ara sí que em vull centrar en el vessant universitari, que és la meva altra pota. Soc alcalde, però més que res soc professor universitari, que és realment la meva feina. Ser alcalde és més aviat un accident o una voluntat.

Si ara es tornés a presentar, per quin partit ho faria, per Sumem o potser pel PSC...?

Pel PSC segur que no. És una hipòtesi que no es planteja perquè no només plego jo, sinó que també plega Ramon Serra, que hem estat dues peces molt importants a l'Ajuntament de Navarcles. Si tots dos continuéssim, probablement reeditaríem la mateixa experiència. Seria el més coherent.

Amb Ramon Serra han fet car-rera gairebé en paral·lel. Ha estat la seva mà dreta?

Hem treballat sempre junts i ens hem complementat moltíssim. Jo també soc la seva mà dreta. No es pot plantejar com una qüestió de jerarquia. No hem estat mai un més que l'altre.

Són molts anys de lligam amb la política municipal. Fins a quin punt ha canviat?

Molt, però no sé si ha canviat la política municipal o la sociologia de la gent. Vaig entrar a l'Ajuntament amb voluntat de servei, pensant que la política és una eina de transformació, però t'adones que és un error creure que des de l'administració es resol tot. Hem anat a parar a una societat on tot són drets i hi ha molt pocs deures, i això et porta a preguntar-te si val la pena. L'alcalde es cuida de les coses col·lectives i comunitàries. Per això crec que hi hauria d'haver una corresponsabilitat, i no hi és. Tampoc no hi ha ajudat la corrupció. Es tendeix a pensar que a l'Ajuntament som tots una colla de corruptes, i això dona peu a fugir encara més d'aquesta corresponsabilitat com a ciutadà. També hi ha el discurs del 'jo pago impostos' i creure que això dona dret a deixar les escombraries al mig del carrer. Crec que molts ciutadans no s'han preguntat què paguen i què reben, i si un ho analitza bé en l'àmbit municipal, s'adonarà que es rep molt, i no precisament pel que es paga. Els recursos no són infinits i es valoren poc.

Més enllà d'això, és més difícil fer d'alcalde ara que abans, en el sentit de la limitació del finançament, per exemple?

No és veritat que els ajuntaments tinguem pocs recursos, això és un tòpic. Una altra cosa és com estan repartits. El problema de Navarcles és que és un ajuntament molt just i podria tenir problemes en un futur. Vull dir que els seus ingressos són molt limitats perquè Navarcles viu fonamentalment de l'IBI, i en canvi hi ha pocs ingressos de l'IAE, que et pot donar molts recursos i no té cost polític. Hem pogut sobreviure amb molt de voluntariat i amb moltes hores de feina dels regidors, però hi ha una crisi de voluntariat i cada cop més normatives que et collen per tot arreu, en bona part per culpa de la corrupció. Això fa que la gent tingui més por, i que ja no estigui permesa aquella cintura d'abans amb el veí que tenia un problema, sinó que l'alcalde cada cop té menys marge. Sap greu no poder fer res per a aquella àvia a qui li ha caigut una plusvàlua, i que per tres dies li ha passat el termini, però és que, segons què facis, es pot interpretar com un acte de favor. Entenc el que passa, però ens porta a una situació absurda.

Com s'hauria d'arreglar?

És difícil de dir. I també hi ha el tema de la fragmentació política. Aquí som tretze i governem cinc. Per sort hi ha una bona entesa, i hem pogut crear unes certes complicitats i tirar endavant projectes complexos, però ho podríem tenir tot empantanegat. S'hauria d'anar a una llei municipal diferent: a la doble volta, o obligar a unir-se abans de començar... per mirar de trobar sistemes que donin majories estables.

Amb vostè d'alcalde s'ha fet la biblioteca, el pavelló, s'ha ampliat l'auditori, s'ha posat en marxa el porta a porta... Amb què es queda?

Totes han estat peces importants i n'estic content. Aquest poble no ha tingut grans espais on ubicar-ho tot, i, per tat, poder tenir un centre cultural amb totes les peces, per exemple, ha funcionat molt bé. El pavelló no el volíem fer nou, però Navarcles va tenir un desenvolupament molt precoç els anys 70. Això, per una banda era molt bo, però per l'altra es va fer amb sistemes molt precaris i ho hem hagut de renovar. En algunes coses ens hem gastat fortunes per abordar aquell desenvolupament dels anys 70. Hem hagut de canviar la xarxa d'aigües, de llum... mentre que en altres pobles on això es va fer més tard ha durat més.

Hi ha alguna cosa que hagi quedat pendent i que li hagi sabut greu no haver pogut fer?

D'obra gran, no. Si continués dedicaria els propers quatre anys a fer carrer. Per exemple, al nucli antic hi ha carrers que s'haurien d'urbanitzar, i també s'ha d'invertir en espai urbà; hi ha voreres trencades i malmeses perquè són velles. Un cop acabat el CAP, diria que de grans obres no en queden de pendents. També s'hauria de fer una nau per a la brigada.

A banda de l'obra feta, què l'enorgulleix més com a alcalde?

Vaig entrar amb voluntat de servir i penso que els equipaments que deixarem tenen qualitat, però també estic content de la meva etapa com a regidor de Festes, i des d'un punt de vista econòmic hem estat capaços de fer una gestió que no ens ha portat angoixa. Haver eixamplat el pressupost a poc a poc per tenir una quantitat per poder invertir de forma permanent ens ha donat molt marge. Primer s'han d'arreglar els números o sorgeixen les baralles.

No es recorden baralles ni moments políticament convulsos. Hi eren de portes endins?

La transició va ser molt complicada, però fa uns 10 o 12 anys que, tot i no tenir majoria i haver hagut de pactar, hi ha hagut un clima raonable.

Quina és la pitjor etapa que recorda com a alcalde?

Després de la crisi del 2008, perquè hi ha un moment que et veus obligat a fer ajustaments interns i reducció de despesa.

Vostè marxa, i en principi desapareix el partit amb què es va presentar el 2015. Es pot considerar, doncs, que no té relleu?

Nosaltres (Sumem) no hi serem, i que marxem el Ramon i jo allibera el PSC a fer llista tenint en compte els motius pels quals es va crear Sumem. Però això no vol dir que no hi hagi gent que pugui continuar. Ja veurem com, perquè hi ha moviments. Però hi ha un tema professional important; si tens una feina d'una certa responsabilitat en un lloc i vols fer d'alcalde, com ho fas? Ara, tal com està concebuda la política, s'acaba reduint a unes persones molt determinades i hi ha gent que difícilment hi pot accedir.

Qui voldria que fos el relleu?

Hi ha algú del meu equip que ho podria fer perfectament, però soc conscient que per aquesta raó potser no podrà. Hi ha moviments i no sé com acabarà. Jo no recomanaré a ningú que deixi una determinada feina per entrar a l'Ajuntament.

En tot cas, ho faria pel PSC?

No.