Navàs sotmet 33 propostes a votació en el pressupost participatiu per a dos anys

A partir del dimarts 28 d'agost i fins al 7 de setembre, els veïns de Navàs podran votar en una nova edició dels pressupostos participatius, amb un total de 33 propostes dividides en dos apartats, a banda d'un tercer bloc en què s'haurà de triar quines de les dotze àrees temàtiques proposades es considera que l'Ajuntament hauria de reforçar econòmicament. A tot plegat hi ha destinats 300.000 euros dividits a parts iguals en dues anualitats, tenint en compte que aquesta edició s'ha pensat per decidir dos anys de cop.

El paquet de 33 propostes es divideix en dos apartats en funció del l'import destinat. L'un consta de sis projectes (l'any passat eren vuit), d'un pressupost d'entre 25.000 i 50.000 euros cadascuna. Cada persona en podrà votar una i en sortiran dues de guanyadores, amb la idea d'executar-ne una el 2018 i l'altra el 2019. Es tracta d'adequar les aules de l'escola de música, rehabilitar les galeries de Palà i la façana de l'alberg de Castelladral, reformar la plaça del bar-ri de Cal Miquel, canviar el paviment del pavelló, la millora del parc d'habitatges, i reformar sales del club d'avis.

Les altres 27 propostes (el 2017 n'hi havia 28) són d'imports d'entre 500 i 25.000 euros i van des dels 1.000 que costaria posar una placa senyalitzadora al carrer Bisbe Deig fins als 2.500 d'un piano elèctric, els 6.500 de millorar el parc de l'Alzineta, els 8.000 que costaria arreglar el monument de la plaça Gaudí o els 15.000 que caldrien per asfaltar el carrer Germans Arnalot. En aquest cas, cada persona té cinc vots i s'escolliran les propostes que tinguin un percentatge més alt del seu pressupost assolit fins a esgotar l'assignació.

L'últim bloc té 100.000 euros assignats en dues anualitats, però, a diferència dels altres dos, no presenta propostes concretes per triar, sinó que cada persona disposarà de dos vots a repartir entre 12 àrees (l'any passat eren 10) que rebran una injecció econòmica superior segons el suport obtingut. Són les àrees d'activitats culturals, comerç local i mercat, educació, festes, fires, formació per a l'ocupació, instal·lacions esportives, joventut, manteniment de camins, parcs i jardins, manteniment de carrers, i residència.