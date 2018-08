«Ara ballo amb els cascavells a la plaça, però quan sigui gran vull ser gegantera». Una de les nenes que ballaran avui a la plaça, Agnès Rodríguez, té clar que vol formar part de la cultura festiva de Navàs durant els pròxims anys. «D'aquí a un quant temps, voldré fer ballar els nans, després m'agradaria formar part dels bastoners i, finalment, ser gegantera», remarca.

Ella no és l'única que pretén seguir aquest camí. Ferran Torreblanca té tretze anys i és dels més grans dels cascavells. «Des dels sis anys que ballo i aquest és el meu últim any», remarca. Explica que haver ballat tants anys amb els cascavells li servirà per tenir punts per poder portar un dels nans del poble. Comenta que hi ha un total de sis nans, «però a vegades es presenten més de sis persones i aleshores les persones que han participat al ball de cascavells tenen prioritat.

Algun any s'han agafat dotze persones i entre elles s'han repartit les actuacions dels nans. En aquest cas, sis han ballat dissabte a la residència d'avis del poble, i les sis persones restants han actuat a la plaça de l'Ajuntament del poble. «El problema és que tothom vol ballar a la plaça perquè hi ha més espectadors», assenyala Ferran Torreblanca.

Una altra de les participants, Marta Vila, explica que la seva família li ha transmès la il·lusió per formar part dels balls de festa major. «Ara el que més espero és poder fer ballar un dels nans, perquè segur que serà una sensació diferent que ballar el ball de cascavells», remarca. Recorda els nervis que passava, quan era més petita, els minuts abans d'iniciar la dansa a la plaça, amb gairebé mig miler de persones expectants. «Però després de tants anys t'acostumes i tens ganes de provar coses noves», destaca.

«Quan els veig sortir a la plaça se'm posen els pèls de punta», remarca un dels organitzadors de la dansa popular, Josep Busquets. Explica que ell veu el que hi ha darrere del ball, els assajos, els nervis i les il·lusions dels nens i les nenes participants. «És imporant que no es perdi aquesta tradició ja que, actualment, molts veïns consideren que la festa major no seria el mateix sense el ball dels cascavells», sosté. Considera que, per tal de mantenir l'atractiu de la dansa popular, «és important no malgastar-la i fer-la solament un cop l'any, per festa major». Remarca que si el ball dels cascavells es fes diversos dies l'any perdria l'encant. «És important que el públic després de veure'l tingui ganes de tornar-lo a veure», destaca. Segons Busquets, és una forma de mantenir l'interès per un ball amb cinquanta anys d'història.