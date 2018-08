La delegada del Govern a la Catalunya Central defensa les millores a la C-55 però creu que «s'ha de seguir treballant»

La nova delegada del Govern a la Catalunya Central, la berguedana Alba Camps (ERC), ha valorat positivament les obres de millora de la seguretat viària dutes a terme a la carretera C-55, ja que considera que la via és ara «molt més segura». Malgrat tot, Camps creu que «no està tot solucionat i s'ha de seguir treballant per millorar la seguretat de les persones».

Alguns Ajuntaments i la plataforma No+ morts a la C-55 ja han titllat les mesures –creació d'un tercer carril i col·locació d'una barrera central de separació dels carrils de circulació- de «nou pedaç» i segueixen reclamant el desdoblament de la via. Pel que fa a l'impacte real sobre els descomptes a l'autopista C-16, Camps ha admès que no han tingut «l'impacte previst» i ha avançat que «s'estan explorant diferents maneres d'afrontar la situació i que els descomptes arribin a més gent». Camps ha deixat clar que la principal prioritat del Departament de Territori i Sostenibilitat és la «seguretat de les persones» i, per això, ha dit que el Govern de la Generalitat «seguirà treballant» per fer més segures les infraestructures viàries del territori.

«Tenim la necessitat de seguir treballant perquè els descomptes tinguin un impacte més gran sobre la població i puguem treure trànsit de la C-55», ha assegurat. Segons Camps, els imports de l'autopista C-16 són «més alts» que la mitjana. D'altra banda, seguint amb la carretera C-16, Camps ha dit que el projecte per desdoblar la via a partir de Berga està previst pel Govern però «no hi ha l'encaix pressupostari». La delegada del Govern a la Catalunya Central ha recordat que el conseller Calvet «va dir fa poc que es tracta d'un projecte prioritari».



A favor d'una mineria sostenible



Camps també ha valorat les inversions d'Iberpotash al Bages i creu que «hem d'anar cap a una mineria més sostenible». La delegada del Govern a la Catalunya Central creu que els passos que s'estan fent «són els adequats» i considera que «fins ara s'ha actuat bé». Camps ha apuntat que ara hi ha un «major control» sobre el territori i admet que antigament «no hi van haver els controls adequats».