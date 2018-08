Balsareny enceta avui un programa d'activitats adreçat als joves que durarà fins diumenge

Els joves de Balsareny viuran d'avui a diumenge la Setmana de la Joventut, que arriba a la quinzena edició,i que té un programa d'activitats culturals i de lleure, majoritàriament a l'aire lliure.

L'arrencada serà aquesta tarda a les 7 amb un partit de vòlei, que inclourà una exhibició de cal·listènia, exercici físic per desenvolupar força i gràcia en els moviments. Demà es farà el pregó institucional a les 9 de la nit a la piscina municipal, seguit d'un joc de nit amb sortida a les mateixes instal·lacions i amb equips de 4 a 6 persones de com a mínim 12 anys.

La festa es reprendrà dijous amb un taller de grafits, a les 6 a la paret de la piscina, i d'una doble projecció de cinema a la fresca, amb les pel·lícules Canta, a 2/4 de 9 i per als més menuts, i No respires, a 2/4 d'11 i per a adults. Divendres començaran els actes centrals, amb un sopar popular a les 9 a la plaça de la Mel, seguit dels monòlegs de Miguel Martín dels 40 Principals. A 2/4 de 12 hi haurà una sessió de DJ al Sindicat. L'endemà al matí tindrà lloc una Garrincana infantil, i ales 4 la Garrincana gran al camp del costat del cementiri, seguida, a mitjanit, de la rebentada del porc, correabeuradors i concert amb Pachucos i DJ. Diumenge a les 7, Jussikinto a la plaça Ricard Vinyes.