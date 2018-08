Gabriel i Valtonyc reflexionaran sobre la repressió a Sallent

L´exdiputada de la CUP i veïna de Sallent ara exiliada a Suïssa, Anna Gabriel, i el raper Valtonyc, exiliat a Bèlgica, compartiran aquest divendres una xerrada per reflexionar sobre la repressió i l´exili. Serà a 2/4 de 9 del vespre a la plaça Joan Vilaseca de Sallent, i forma part dels actes previs que La Fumera organitza de cara a la Festa Major Alternativa, que tindrà el seu fort del 5 al 10 de setembre.

La xerrada servirà per presentar l´eix reivindicatiu de la festa d´enguany, que La Fumera centrarà en la defensa de la llibertat d´expressió, i per això han organitzat aquest acte d´obertura amb una xerrada en que Gabriel i Valtonyc compartiran espai «encara que sigui a distància», apunten des de l´organització. Denuncien que «l´estat espanyol ha mostrat la seva cara més amarga aquest últim any» i per aquest motiu durant els dies de festa volen «reivindicar la llibertat d´expressió en la seva forma més àmplia».

Els veïns i col·lectius que preparen La Fumera lamenten que «Anna Gabriel, veïna de Sallent, no podrà gaudir de la festa com fins ara; perseguida per un Estat que no tolera la crítica i la subversió». Per això han volgut evidenciar-ho donant-li veu i «trencant els murs imposats per una estructura de poder injusta».

A banda de la xerrada, durant el cap de setmana ja hi haurà un preludi de la festa major alternativa. Dissabte al matí tindrà lloc una visita guiada per antigues fàbriques del poble, i a la 1 s´inaugurarà el nou espai de l´entitat El Pati, ubicat a la Casa Torres Amat. A la tarda hi ha previst un taller per fer banderoles de festa, i a la nit, un quinto i un sopar. La festa grossa serà el cap de setmana següent.