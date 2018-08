El pont a l'avinguda Girona de Sant Fruitós pren forma

Les obres de millora dels accessos a Sant Fruitós per la rotonda de la carretera de Berga (pel Paidos), que van començar el juny, es concentren ara en la construcció del pont d'enllaç entre l'avinguda Girona i el carrer Lleida.

Aquest nou pas per sobre del torrent de les Feixelles, facilitarà la connexió entre el nucli urbà, el col·legi Paidos i el polígon de la Bòbila. En el seu conjunt, les obres estan pensades sobretot per millorar la convivència entre el trànsit rodat i a peu, de manera que també s'eixamplarà la vorera del carrer Lleida, i es condicionarà la que comunica el Paidos per l'avinguda Girona fins a l'avinguda Doctor Fleming, i s'hi arranjarà l'aparcament existent.

És previst que els treballs s'acabin el mes d'octubre.