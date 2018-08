Tallen per sorpresa i sense indicacions l'accés a l'eix des de la rotonda de Petrocat

Sorpresa ahir al matí entre els conductors que intentaven accedir a Manresa per l'avinguda Universitat o la C-25 en sentit Girona a través de la rotonda de Petrocat, un accés que va quedar tallat per unes obres de manteniment a l'eix Transversal. D'aquesta manera, els vehicles que entraven a la rotonda es trobaven que no podien fer servir la sortida, que fins al migdia va estar tallada amb cons. A més, no trobaven cap avís previ ni cap cap indicador d'un camí alternatiu.

L'accés estava tallat a causa de les obres de millora del ferm que es duien a terme en un petit tram de l'eix Transversal, just després de la incorporació. Els treballs també afectaven l'accés a la rotonda des de l'eix venint de Girona. Un dels dos carrils d'entrada, que dona accés a la C-55 en direcció a Sant Joan de Vilatorrada i Callús, també es trobava tallat pels mateixos treballs d'asfaltatge. L'accés per un únic carril provocava retencions en aquest punt, sobretot en hores punta.

La manca de senyalització d'una via alternativa per accedir a l'eix Transversal en direcció a Girona o a la zona Universitària va portar els conductors a improvisar una solució. Si volien agafar la C-25 cap a Girona havien d'incorporar-se a la via però en direcció a Lleida i fer un canvi de sentit a la sortida següent, a Sant Joan. En el cas de voler accedir a la zona universitària de Manresa, ho havien de fer pel centre de la ciutat o entrant per la ronda a la Parada.

Segons van informar ahir des del departament de Territori i Sostenibilitat, la concessionària Cedinsa executava treballs ordinaris de reparació del ferm en diversos punts de l'eix Transversal entre els quilòmetres 128 i 133, en ambdós sentits. Les tasques, que es van iniciar dilluns i van acabar ahir mateix, també incloïen el ramal d'entrada a la C-25 en sentit Girona i el ramal de sortida en sentit Lleida, de l'enllaç de Manresa i Sant Joan de Vilatorrada.