Vilafranca estrena una versió per a banda de «El toc de gralles» dels castells amb músics de Cardona

La Banda de Cardona ha posat avui una fita més en la renovació de la tradició de fer castells. Els músics de la formació bagenca han interpretat per primera vegada una versió per a banda de "El toc de Gralles", la música que acompanya els castellers en el moment de formació de les construccions humanes. El Verds, nom popular de la Colla de Vilafranca, han aixecat un 3 de 7 amb agulla, mentre els cardonins substituïen les gralles per les flautes, els clarinets i els saxofons.







La Banda de Cardona, una formació que té 15 anys i que agrupa entre 80 i 90 músics, manté una estreta relació amb la festa major de Vilafranca i amb els castellers. En els darrers cinc anys han pres part de la festa, i enguany fan 5 concerts i 6 passacarrers. D'aquesta relació continuada n'ha nascut la proposta. "Josep Noguera, de Súria , un dels membres de la banda, em va comentar fa un temps que hauríem de fer una versió per a banda de ·El toc de gralles" i allò que va ser un comentari ha anat evolucionant fins que avui hem fet l'estrena", ha explicat Narcís Mellado, que és el director dels passacarrers de la banda."El toc de gralles" és una música relativament senzilla que s'interpreta amb la percussió dels timbals i el so de dues gralles. Narcís Mellado ha explicat que la propsota és respecta la identitat musical del toc, jugant amb acompanyaments i contracants per portar les partitures al terreny de les bandes. En un primer moment, els cardonins havien preparat la peça més com una música més dels passacarrers, però els mateixos castellers van veure amb il·lusió el repte d'enfilar-se escoltant el so de flautes i clarinets, acompanyats per la resta d'instruments de vent que formen la banda. Per a Mellado ha estat una molt bona experipència.La banda de Cardona és una formació que s'ha consolidat en els darrers anys. És molt nombrosa i incorpora molts músics que surten de l'escola de Música de la població. És amateur i tot i que es tracta d'una de les més grans del país, per anar a Vilafranca, els bagencs s'han reforçat amb músics d'altres formacions, espercialment de les Terres de l'Ebre, on hi ha més tradició de banda. A Vilafranca, la formació compta amb 96 músics.La majoria dels instrumentistes són de Cardona, però també n'hi de les poblacions de la vora, com Solsona , Súria o Berga .L'actual director de la formació és Xavi Ventura.En el seu repertori, els cardonins hi tenen una cinquantena llarga de peces, el que els permet fer 5 concerts amb propostes de músiques diferents en una mateixa població, com és el cas de Vilafranca. En aquests concerts hi ha cançó catalana, sardanes, sarsuela, òpera, i peces que pràcitament són himnes a casa nostra com alguna de la Trinca, de El Tall o la Fera ferotge de l'Ovidi Montlló.