Cardona celebrarà demà la Festa Major del Castell, que tindrà continuïtat diumenge

Cardona donarà demà el tret de sortida a la 52a edició de la Festa Major del Castell, tot i que centrarà les activitats diumenge, i que servirà per començar a escalfar motors de cara a la festa major principal, que la vila celebrarà del 8 a l'11 de setembre.

Demà el programa es limitarà a una missa a la capella de Sant Ramon, a les 11 del matí, i fins diumenge no es faran la resta d'activitats, de caire cultural. Hi haurà una segona missa, en aquest cas amb la Coral Cardonina (que enguany celebra 60 anys), a la col·legiata del castell, i amb l'actuació prèvia dels trabucaires de Sant Ramon. També diumenge, a les 6 de la tarda, la mateixa col·legiata acollirà un concert de música bar-roca i celta per a instruments de corda a càrrec del grup Harmònics. A les 7 hi haurà sardanes al Pati Ducal del castell, a càrrec de la cobla Camps, que tancarà el programa.