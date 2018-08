Mura prepara una nova Batuda del Cigronet amb què recorda vells oficis

Mura reviurà aquest diumenge, 2 de setembre, l'antiga tradició de batre el cigró sense maquinària amb una nova edició de la Batuda del Cigronet.

L'exhibició es farà durant el matí, i la festa anirà acompanyada d'una fira amb parades i on es podran fer tastets, i en què tindrà especial protagonisme la varietat del cigronet de Mura, petit, sense pell i de fàcil cocció, i especialment valorat en la gastronomia catalana després que fa uns anys se'n va recuperar el cultiu.

Aquesta festa, que enguany ja arribarà a la desena edició, s'organitza en aquesta època, en què el cigronet ja és segat i sec. Com ja és habitual, primer es farà la batuda a cavall i després es procedirà a la ventada per separar el cigró de la palla. La celebració es va introduir per recordar feines i tasques agrícoles que s'han anat perdent amb el pas del temps, però molt representatives del territori.