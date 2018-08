El Casal Sant Genís de Navàs ja és de propietat municipal

L'Ajuntament de Navàs ja ha fet efectiva la compra del Casal Sant Genís, després d'un any i mig de negociacions. Fins ara, el local era propietat de la Parròquia i el consistori en pagava un lloguer mensual. Ara, després de la compra de l'equipament, l'Ajuntament buscarà la partida econòmica necessària per tirar endavant el projecte de remodelació que preveu convertir-lo en un espai polivalent.

El govern municipal ha comprat el casal, que disposa d'un teatre i el poble utilitza per a molts dels actes que s'hi celebren, per un import de 300.000 euros, que es pagaran de forma fraccionada i sense interessos de forma anual. Les negociacions entre les diverses parts s'han allargat fins a un any i mig, en part perquè s'havia de resoldre un problema sobre la titularitat de l'edifici.

L'Ajuntament ja ha fet efectiu el primer pagament que ha sigut de 50.000 euros, el segon es farà l'any vinent per un import de 40.000 i aleshores hi haurà set pagaments de 30.000 euros fins a l'any 2026. El consistori considera que es tracta d' un acord econòmic «que té unes condicions prou satisfactòries».

Fins ara, l'Ajuntament era llogater de l'espai, però des del setembre del 2017 es va arribar a un acord per tal de no haver de pagar més el lloguer fins que no es resolgués el tema de la titularitat i la compra-venda de l'edifici.



Remodelació i nous usos

Amb la compra del Casal Sant Genís, l'Ajuntament de Navàs segueix «amb la voluntat de millorar aquest espai», on ja s'havien fet algunes millores en els seients i s'havia embellit amb murals de l'il·lustrador local Valentí Gubianas a les parets exteriors i també una d'interior, que es mantindrà.

Segons han apuntat des del consistori, «fa temps que creiem que la gran quantitat d'activitat cultural que es desenvolupa en aquest espai necessita anar acompanyada d'unes millores que requereixen una inversió econòmicament força important i creiem que té molt més sentit fer-la tenint el local en propietat». D'aquesta manera, «el poble guanyarà un espai que serà polivalent després de la remodelació que s'hi farà».

El projecte de reforma del Casal Sant Genís preveu una millora de la sonorització, la climatització i la il·luminació i també un anivellament de la platea amb la posterior instal·lació de grades retràctils. El projecte d'aquestes obres l'ha realitzat l'empresa navassenca LaVolta i s'ha quantificat el cost en prop de 600.000. «Ara ens toca realitzar un seguit de tràmits a nivell del pressupost municipal per poder disposar d'una partida econòmica per poder licitar les obres de millora i adequació de l'espai», asseguren des del govern de la CUP. La seva voluntat és realitzar l'actuació tan aviat com sigui possible vetllant que les obres no afectin períodes importants d'activitat en aquest espai.

L'Ajuntament també s'ha compromès a buscar un espai on Càritas hi pugui desenvolupar la seva tasca, que fins ara es feia al primer pis del Casal Sant Genís.

D'altra banda, segons expliquen des del consistori, el fet de tenir el local en propietat i en condicions permet que des de la regidoria de Cultura es puguin «presentar a diverses subvencions per millorar la programació», com serien la participació en l'ODA (Oficina de Difusió Artística) i la Xarxa d'Equipaments Escènics Municipals. També des de la regidoria d'Educació es vetllarà perquè el curs 2019-20 ja s'hi puguin realitzar les activitats del projecte Anem al Teatre, del que actualment ja en gaudeixen els centres escolars del poble, però s'han de desplaçar a municipis veïns.