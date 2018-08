Gabriel i Valtònyc parlaran avui de la repressió, a Sallent, per videoconferència

L'exdiputada de la CUP i veïna de Sallent, Anna Gabriel, exiliada a Suïssa, i el raper Valtònyc, exiliat a Bèlgica, reflexionaran avui sobre la repressió i l'exili en una xerrada des de la distància però en directe a Sallent. És un acte organitzat per La Fumera, com a preludi de la Festa Major Alternativa, que tindrà com a eix temàtic la defensa de la llibertat d'expressió. Serà a 2/4 de 9 a la plaça Joan Vilaseca.