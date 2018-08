Monistrol reviu un episodi de gats de carrer morts

Monistrol de Montserrat viu un rebrot del conflicte amb les colònies de gats. L'any passat van morir una trentena d'animals, alguns amb símptomes d'haver estar enverinats. Enguany, l'Ajuntament de Monistrol té coneixement de la mort de 4 animals i la queixa d'una veïna que té cura d'una colònia de gats que ha portat el cas de la mort d'alguns dels animals que alimenta a l'equip de govern. L'actual episodi ha tingut un fet encara més desagradable quan la persona que té aquesta colònica de gats s'ha trobat un gatet petit mort amputat. «Un dia em van deixar una pota del gat, i l'endemà la resta del cos», ha explicat dolguda Mercedes Rosales.

La mateixa veïna explica que ella tenia una colònia de gats controlada d'onze animals, que són els que diàriament alimenta, una actuació de la qual l'Ajuntament n'està al cas. D'aquest 11, actualment diu que només n'hi queden 5. Dos dels animals morts tenien pocs dies de vida.

Rosales creu que la mort està provocada per algú que no vol els animals, però admet que ella no té proves concloents per assenyalar ningú. El que sí que ha fet és posar el cas en coneixement de l'Ajuntament de Monistrol i dels responsables de Seprona, grup de la Guàrdia Civil que vetlla en matèria de medi ambient i salut animal. Ja havia actual de manera similar en els incidents de fa un any. La Guàrdia Civil té coneixement de la situació, però voldria que la veïna en qüestió presentés una denúncia formal dels fets, el que donaria peu a una acció dels agents. L'altra acció que ha fet Rosales ha estat denunciar la situació a través de les xarxes socials i dels mitjans de comunicació. De totes maneres, l'alcalde de Monistrol, Joan Miguel (ERC), ha explicat que els vigilants locals i agents del grup de Seprona actuaran de manera coordinada per intentar aclarir els fets i la causa de les morts. Miguel ha lamentat la situació, i especialment l'acció d'amputar la pota d'un gat i tirar-lo a la zona on s'alimenta els animals.

Monistrol de Montserrat va viure a l'inici de l'actual mandat un intent de coordinar l'alimentació a les colònies de gats, però hi va haver desavinences entre les persones que feien aquesta tasca i no s'ha pogut organitzar un grup en l'àmbit municipal. El que sí que s'ha fet, segons explica Joan Miguel, és tenir un servei contractat amb un veterinari de Sant Vicenç per poder esterilitzar o castrar gats per tal de tenir unes colònies més controlades i que no tinguin un creixement exponencial.