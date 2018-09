Els cardonins podran aixecar l'àliga a l'assaig d'aquest vespre

Cardona ha programat per a aquest vespre un assaig general públic del ball de l'àliga previ a la festa major, que començarà el proper dissabte 8 de setembre, i en què els veïns que ho vulguin podran provar d'aixecar-la.

L'àliga sortirà a 1/4 de 9 del vespre de la plaça de l'escola Mare de Déu del Patrocini, i baixarà en un recorregut pels carrers del centre de la vila fins a la plaça del Mercat, on tindrà lloc l'assaig.

Cardona va recuperar l'àliga l'any 2013 –desapareguda amb l'arribada dels Borbons– per fer-la tornar a ballar 300 anys després. Aquest setembre ballarà novament, i ho farà per sisè any consecutiu, coincidint amb els actes de la festa major.