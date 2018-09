Gabriel i Valtònyc demanen a Sallent que la disputa dels llaços no eclipsi la repressió

«Tens una urna del referèndum de l'1-0 a l'habitació?», preguntava Anna Gabriel a Josep Miquel Arenas, més conegut com a Valtònyc. El raper va somriure i va posar l'urna davant de la pantalla per mostrar-la als centenars d'espectadors que es van reunir ahir a la plaça de Joan Vilaseca de Sallent. La festa major alternativa del poble, la Fumera, va fer possible una conversa entre l'exdiputada i veïna de la vila i el raper a través d'una gran pantalla. Ella, des de Ginebra, i ell, des de Brussel·les, van denunciar que el debat dels llaços grocs està eclipsant l'autèntica polèmica, «entre dues formes oposades d'entendre una societat», apuntava Gabriel.

Al llarg del vespre, unes dues-centes persones, aproximadament, es van concentrar a la plaça i van poder escoltar les reflexions de dues persones que van marxar a l'estranger com a resposta a la condemna de la justícia espanyola. «S'ha d'evitar que l'espai públic quedi orfe de símbols i missatges de la ciutadania», va considerar Gabriel. «No podem autocensurar-nos davant la injustícia de l'Estat espanyol», va afegir. Valtònyc va destacar que «el debat dels llaços grocs solament pretén desviar l'autèntic problema». «L'autèntic debat són les dues formes d'entendre el funcionament d'una societat», va expressar Gabriel.

«L'eix de la festa major alternativa d'enguany és la llibertat d'expressió, i per aquest motiu vam considerar adient donar veu a dues persones privades de llibertat», va explicar una de les organitzadores de la Fumera, Francina Planas. Va assenyalar que «aquest és el primer any que viurem la festa major alternativa sense l'Anna». També va explicar que ahir va ser la primera vegada que els veïns de Sallent van poder veure Gabriel en directe a través de la pantalla.

La directora de LaJornada, Laia Altarriba, va conduir la conversa i va començar demanant als protagonistes com valoraven la seva decisió d'haver fugit fora de l'Estat. «Fa tres mesos que soc a Bèlgica i vaig decidir marxar perquè considero que aquí tinc la possibilitat de denunciar la meva situació a Europa», va explicar Valtònyc. Tot i així, va afirmar que no sent que tingui el suport de les administracions belgues ni de la premsa europea. «Crec que la majoria de països prefereixen parlar de la falta de drets democràtics d'altres països que són fora de la Unió Europea», va remarcar.

Anna Gabriel va explicar que ha rebut el suport de «la gent senzilla i treballadora del país». Va puntualitzar que, en general, té el suport de les persones vinculades amb l'esquerra política. Va destacar que Suïssa és un país del qual podem aprendre. «A Ginebra celebren molts referèndums, la gent té la possibilitat d'opinar sobre les decisions públiques molt sovint», va destacar.