L'Ajuntament de Sant Vicenç demana als veïns que no utilitzin l'aigua de l'aixeta per beure ni per cuinar

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet demana al conjunt de veïns i veïnes del municipi que no utilitzin l'aigua de xarxa per beure ni per cuinar durant les properes hores.

Segons explica el consistori en un comunicat, durant els darrers dies l'aigua que baixa del riu Llobregat ho ha fet més tèrbola del que és habitual pels darrers episodis de pluges i les reserves dels dipòsits d'aigua municipal s'estan acabant. De moment s'ha optat per no restringir el subministrament a les cases i en canvi fer servir aigua desinfectada i tractada, però no aconsellada per al consum. Per això, seguint les recomanacions d'Acciona, empresa que gestiona el subministrament de l'aigua potable del municipi, demana precaució i que no s'utilitzi per beure ni per cuinar.

L'Ajuntament, en el mateix comunicat, agraeix la col·laboració ciutadana i afirma que continuarà informant en cas que es produeixi qualsevol novetat.