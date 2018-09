Sant Joan detecta un mal servei de neteja viària durant l'estiu

L'Ajuntament de Sant Joan denuncia un mal servei de neteja viària durant l'estiu. L'abandonament de voluminosos a la via pública, la poca neteja dels contenidors i el desbordament dels residus al punt verd són alguns dels problemes que s'han viscut al llarg dels mesos més calorosos. El regidor de Medi Ambient, Ramon Planell, apunta que l'empresa CESPA, que s'encarrega de la recollida de residus, presenta un servei més deficient a l'estiu «perquè contracta personal de substitució que desconeix el funcionament del municipi». A més, també sosté que els veïns amb poca consciència envers el reciclatge «agreugen encara més les pudors i la brutícia al poble».

Un cas és el desbordament que es va viure al punt verd, fa dues setmanes. Planell explica que cada dia passa un operari a recollir els residus voluminosos que s'acumulen en aquest punt. Però durant «quatre dies les deixalles es van quedar aturades i la zona semblava un abocador», lamenta.

Davant de la pudor que desprenen els contenidors durant els mesos més calorosos, el consistori ha decidit netejar-los un cop per setmana. «Feia dies que els contenidors del poble estaven bruts i feien pudor», destaca una veïna del poble, Isabel Gómez. El regidor sosté que l'empresa, durant els mesos d'estiu, té l'obligació d'augmentar la freqüència del servei de neteja dels contenidors, «però la percepció dels veïns és que s'han mantingut bruts durant dies». Fonts de l'empresa CESPA sostenen que, al llarg d'aquest estiu, han passat dues vegades cada mes per netejar els contenidors i consideren que «el servei que han prestat durant aquest temps ha estat l'habitual».

Finalment, Ramon Planell destaca que aquest estiu ha augmentat el nombre de residus voluminosos abandonats a la via. Sosté que, en aquest cas, els mals hàbits dels veïns són el principal problema. De fet, remarca que durant l'estiu s'ha sancionat cinc veïns per abocaments a la via.