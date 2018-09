El col·lectiu vol comunicació directa amb Mossos per actuar més ràpidament

Els vigilants municipals volen una comunicació més directa amb els Mossos d'Esquadra per agilitzar el desplegament de la policia quan es cometen delictes a municipis petits. La Coordinadora de Policies va acceptar que els vigilants poguessin accedir i comunicar-se a través de la xarxa Rescat, dissenyada perquè es puguin comunicar els cossos implicats en la seguretat i les emergències a Catalunya.

El president de l'AGAVM CAT explica que fins ara molt pocs vigilants estan connectats a la xarxa Rescat i no tenen gens clar el criteri que s'està seguint des de la Generalitat per facilitar la connexió dels municipis. «A Collbató fa dos anys que ho vam demanar, però encara no estem dins el Rescat, i en canvi hi ha altres poblacions que han tardat vuit mesos a entrar-hi, com és el cas de Gironella», afegeix Franco. Fins ara hi ha vuit pobles de Catalunya amb vigilants municipals connectats a la xarxa d'emergències. «No entenem per què s'allarga tant la connexió dels vigilants que formem part del col·lectiu al Rescat, perquè tècnicament en unes setmanes això seria possible. Aquesta és una mesura que ens ajudaria treballar d'una forma més eficaç, però no està avançant al ritme que ens agradaria», afirma.

El president de l'entitat explica que, fins ara, quan els vigilants presenciaven un acte que requeria una intervenció policial, havien de trucar a través del telèfon mòbil als Mossos d'Esquadra, i creu que, estan connectats al Rescat, els cossos d'emergència podrien actuar amb més rapidesa als pobles petits. «És important perquè hi ha pobles que estan a més de 20 quilòmetres de distància de la comissaria més propera dels Mossos i, per tant, els agents tarden prop de vint minuts a arribar-hi».