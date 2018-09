Interior vol frenar l'ús de pistoles elèctriques entre els guàrdies municipals

El departament d'Interior està intentant frenar l'ús de les pistoles elèctriques entre els vigilants municipals. Hi ha membres d'aquest col·lectiu que en porten quan estan de servei gràcies a l'aval dels ajuntaments, que han aprovat el seu ús entre els vigilants que tenen contractats. Ja n'hi ha a municipis de la regió central que en porten. És el cas de Collbató, d'Òdena, la Pobla de Claramunt,els Hostalets de Pierola, entre altres poblacions.

L'entitat que representa els vigilants municipals explica que des del departament d'Interior demana als alcaldes que les retirin perquè la normativa especifica que només la poden utilitzar els cossos de seguretat i el personal habilitat. «Els ajuntaments que fins ara han aprovat que en puguem tenir especifiquen que estem habilitats per dur-ne», explica el president de l'associació, Toni Franco.

El representant del col·lectiu considera que des de la Generalitat s'hauria de defensar l'ús de les pistoles elèctriques entre els vigilants. «No ens poden dir que no la podem portar. Acceptem que per poder-la dur haguem de superar una formació a l'escola policial, però demanem solucions», explica el president de l'associació.

Les pistoles elèctriques tipus Taser són considerades una alternativa no letal a les armes de foc per a la policia. No obstant això, s'han vist relacionades amb desenes de morts en els darrers anys, sobretot als Estats Units. Aquest tipus d'armes interfereixen el sistema nerviós muscular i immobilitzen el subjecte amb descàrregues elèctriques: són pistoles que disparen dards punxants de 50.000 volts –que baixa en arribar al cos de l'objectiu– per paralitzar la persona que rep la descàrrega durant diversos minuts.

Un informe redactat pel síndic de greuges el 2016 sobre les pistoles elèctriques indica que el cos de la Policia Local de Berga, Cardona i Sallent en disposen. Sobre aquest dar-rer muncipi, l'informe especifica que l'Ajuntament en va adqurir una de la marca Stinger i model S200 l'any 2006, la qual va passar a formar part de la dotació de recursos policials fins a l'any 2012, quan per una avaria va quedar inutilitzada, sense que de moment s'hagi pogut arreglar, a causa tant de la complexitat de l'avaria com del cost econòmic que suposa la reparació. Si bé no disposen de protocol d'actuació i de manteniment, el cap de la Policia Local va donar ordres directes i precises en el sentit que s'havia d'emprar sota els mateixos principis que les armes de foc.

La Policia Local de Manresa no n'utilitza i, de moment, no s'ha obert el debat sobre si els agents de la capital del Bages n'han de portar.

Les pistoles de seguretat obren un nou panorama sobre les armes que poden dur els cossos de seguretat i arrosseguen molta polèmica. Els Mossos d'Esquadra van incorporar les pistoles elèctriques, una tipologia coneguda com a Taser, a final de juny. L'ús d'aquest nou dispositiu va començar a la regió policial de Girona a través d'una prova pilot a les comissaries de Girona, Blanes, Figueres i a l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO). En total hi haurà 120 unitats repartides arreu de Catalunya i es preveu que la implantació progressiva es completi d'aquí a pocs dies. Uns 1.600 policies han rebut formació, les Taser les duran els caps de torn i van lligades a l'ús d'una càmera (dispositiu personal de gravació) que enregistrarà l'actuació policial.