Els vigilants locals de la regió central demanen portar armes de foc o pistoles elèctriques

Quan s'han d'afrontar a situacions violentes o perilloses només poden fer ús de la porra i trucar als Mossos d'Esquadra. Els vigilants municipals de la Catalunya Central demanen utilitzar armes de foc o regular l'ús de les pistoles elèctriques, entre altres mesures, per autoprotegir-se quan han de socórrer víctimes d'agressions i encarar-se a individus que no dubten a l'hora de fer ús de la força. Una qüestió d'especial incidència a la regió central, un territori eminentment de municipis petits on una vintena d'ajuntaments opten per contractar vigilants perquè el pressupost no els permet crear un cos de Policia Local. La normativa que determina els cossos de seguretat que poden dur arma n'exclou els vigilants municipals.

Els vigilants fa anys que volen obrir el debat i modificar la Llei de les Policies Locals de Catalunya, i ara han alçat la veu pels fets a la comissaria dels Mossos a Cornellà, en què una agent va batre un home que va entrar a les dependències policials amb la intenció d'agredir l'agent amb un ganivet de grans dimensions. Després d'aquest episodi, que va succeir el 20 d'agost, els responsables policials van demanar als agents dels diferents cossos de seguretat extremar l'autoprotecció, i va ser quan els responsables de l'associació de vigilants municipals es van queixar que «només» disposen d'una porra.

«Tenim clar que no ens poden donar una arma de foc simplement perquè ho demanem, i que hem de rebre un formació i passar unes proves que ens acrediti que en podem dur. Si no poden ser armes de foc, voldríem tenir alguna eina que ens garanteixi una autoprotecció més eficaç i poder treballar més eficaçment per a la seguretat ciutadana», explica el president de l'Associació de Guàrdies, Agents i Vigilants Municipals de Catalunya (AGAVM CAT), Toni Franco, que també és cap de la Guàrdia Municipal de Collbató.

Les poblacions amb vigilants municipals són, sobretot, les de menys de 5.000 habitants, que no tenen capacitat pressupostària per crear un cos policial i que, per garantir uns mínims de seguretat entre els habitants, tenen guàrdies locals que s'han de coordinar amb els Mossos d'Esquadra. Franco assegura que molts membres de l'associació s'han afrontat a situacions complexes d'agressions i de perill. «Hi ha moments que hem d'actuar, i si veiem una agressió, evidentment no podem esperar que arribin els Mossos per reduir l'agressor. Hem d'actuar, però només amb una porra és difícil», afegeix Franco.

El responsable de l'associació relata casos d'agressions a municipis d'arreu del país i assegura que és habitual que en algun o altre municipi es trobin en situacions en què perilla la seva integritat i la d'altres ciutadans, perquè «els delictes tenen lloc a tot arreu i no només a les grans ciutats».

Els vigilants municipals tenen clar que el debat sobre les armes de foc és molt polèmic i potser no prospera. Per aquest motiu demanen que es reguli l'ús de les pistoles elèctriques, de la qual ja en disposen guàrdies locals d'alguns pobles avalats pels ajuntaments. Una qüestió també controvertida a la qual la Generalitat vol posar fi prohibint-ne l'ús entre aquest col·lectiu.