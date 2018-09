Àpat multitudinari a Sant Fruitós per l'agermanament

Àpat multitudinari a Sant Fruitós per l'agermanament jaume grandia

?Al Cobert de la Màquina de Batre es van reunir uns 700 comensals ahir en motiu de l'arrossada popular, preparada per la Colla de Cuiners de la Festa de l'Arròs, i que va servir per cloure els actes que s'han celebrat aquest cap de setmana amb motiu de la commemoració dels 15 anys de l'Agermanament dels municipis d'Alcalá del Valle (Cadis) i Sant Fruitós de Bages. Hi va haver actes culturals, folklòrics, esportius i religiosos,.