L'aposta per música i gastronomia a Cal Sitjes convenç els artesencs

El complex cultural Cal Sitjes ha agafat un protagonisme especial a la Festa Major d'Artés d'enguany. Fins aquesta nit, a l'exterior de l'espai hi ha instal·lades vuit food trucks -aquests bars sobre rodes que es van posar tant de moda ja fa uns anys- i un escenari que ha acollit actuacions musicals -com la de l'artista local Cèlia Vila d'ahir a la nit- i monòlegs.

Eli Carracedo, regidora de Cultura de la localitat, va fer, ahir a la tarda, una valoració molt positiva d'una iniciativa que hi ha la intenció que tingui continuïtat. «Ha funcionat molt bé. És un dels llocs que ha sorprès més la població. Ha agradat molt». Comentava que la idea se'ls va acudir amb l'objectiu de poder oferir un espai per al públic familiar i, pel que fa a les actuacions programades, per a les generacions que no tenen l'edat per anar a escoltar un DJ ni tampoc una orquestra.

Ahir al migdia, que hi havia un concert de jazz, l'espai es va anar omplint a partir de les 2. L'únic problema va ser la calor que hi feia, que va obligar l'organització a anar a buscar més para-sols perquè només n'hi havia tres i van quedar plens de seguida.

Fonts de Happy Food Trucks, l'empresa responsable de l'esdeveniment, explicaven que la jornada anterior, durant el migdia i a la tarda, havia estat més aviat fluixa, però que, a partir de les 7 del vespre fins passades les 11 de la nit, moment en què va semblar que volia ploure i la gent es va espantar, hi va haver molt ambient.

Carracedo, que va confirmar que la idea és mantenir la proposta en properes festes majors, destacava que de food trucks se'n veuen sovint a les ciutats però que a pobles petits com Artés no és tan habitual. Al seu entendre, posar-ne a Cal Sitjes ha estat un troballa.