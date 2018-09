Mura reviu la tradició de batre el cigró amb les tècniques agrícoles antigues

Mura va reviure l'antiga tradició de batre el cigró sense maquinària amb la Festa del Cigronet, que organitza l'Ajuntament de la vila per recordar feines i tasques agrícoles que s'han anat perdent amb el pas del temps, però molt representatives del territori. Festa que enguany va arribar a la desena edició. A la plaça del pàrquing de l'Ajuntament, preparada com una era, es va fer la batuda a cavall i seguidament la ventada per separar el cigró de la palla. També els visitants podien fer tastets de la varietat del cigronet de Mura, petit, sense pell i de fàcil cocció, i especialment valorat en la gastronomia catalana després que fa uns anys se'n va recuperar el cultiu.