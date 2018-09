Sant Vicenç està esperant poder d'aixecar la recomanació de no beure aigua

Sant Vicenç de Castellet mantenia ahir la recomanació de no beure aigua de l'aixeta. Dissabte, l'Ajuntament va demanar a la població que no en begués ni n'utilitzés per cuinar. El riu Llobregat baixa amb molts sediments des de fa dies com a conseqüència de les darreres precipitacions i l'empresa encarregada de la xarxa d'aigua municipal, Acciona, va optar per subministrar aigua dels dipòsits de reserva, que dissabte corria el risc que es buidessin.

Els tècnics de l'Ajuntament van explicar a aquest diari que un cop la població es va assabentar de la recomanació de no beure'n, va baixar encara més el nivell d'aigua dels dipòsits de reserva, i es va arribar al 30% de la capacitat total.

Dissabte a la tarda l'aigua del riu Llobregat baixava menys tèrbola i Acciona va començar a omplir els dipòsits una altra vegada. Tot i això, ahir al migdia estaven al 40% de la capacitat, una reserva d'aigua insuficient, tenint en compte que quan els dipòsits estan plens només poden abastar la població durant 24 hores, en el supòsit que no es pugui captar aigua. Els tècnics de l'Ajuntament consultats expliquen que de mica en mica es van omplint els dipòsits amb la mirada fixada en dimarts, quan es preveu que el Llobregat torni a baixar tèrbol.