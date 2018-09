Els veïns de Sant Vicenç ja poden tornar a consumir aigua de l'aixeta

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha informat que els seus ciutadans ja poden tornar a consumir aigua de la xarxa. Des de primera hora del matí veïns i veïnes del municipi poden tornar a fer un consum habitual de l'aigua de l'aixeta.

Dissabte al matí es va demanar no utilitzar l'aigua de la xarxa per a consum de boca com a mesura de prevenció en cas de sortir tèrbola. Durant els darrers dies, l'aigua baixa més tèrbola del que és habitual a conseqüència de les darreres pluges i, per tant, no s'obtenia suficient aigua per omplir els dipòsits a nivells recomanats.



Nivells correctes



Sant Vicenç de Castellet ha consumit l'aigua dels dipòsits municipals en tot moment amb la puresa i els nivells de qualitat habituals. La recomanació de dissabte es va fer de manera preventiva davant la possibilitat que l'aigua dels dipòsits disminuís per sota dels nivells mínims i s'hagués de subministrar aigua amb terbolesa, però desinfectada.

L'Ajuntament agraeix la col·laboració ciutadana i continuarà informant en cas que es produeixi qualsevol novetat. No es descarten noves mesures de prevenció els propers dies si els episodis de pluja es repeteixen i l'aigua del Llobregat continua baixant tèrbola.