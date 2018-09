Votació pel nom de la plaça de complex

? Els veïns d'Artés majors de 16 anys tenen temps fins dissabte vinent per triar entre catorze noms per batejar la plaça que hi ha davant de Cal Sitjes. Es pot fer la votació presencialment en els punts de màxima concurrència mentre duri la festa major i a la web municipal de participació ciutadana. La proposta amb

més vots és la que donarà nom

a la plaça, que s'inaugurarà

de manera oficial amb la placa ja instal·lada el proper 1 d'octubre.