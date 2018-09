Un agent cívic fomentarà el reciclatge a Sant Vicenç a partir d'aquest setembre

A partir d'aquest mes de setembre, l'agent cívic de Sant Vicenç de Castellet tornarà a sortir al carrer en una campanya de conscienciació ciutadana sobre el foment de la recollida selectiva de residus entre veïns i comerciants. Serà la tercera vegada que es portarà a terme aquesta iniciativa al poble, i durarà fins a final d'any.

D'aquesta manera, s'informarà de com es pot millorar la recollida selectiva dels residus, i s'incidirà en la idea que com més recollida es faci, més retorn del cànon s'obtindrà. En canvi, com menys es recicli i més residus s'aportin a l'abocador sense classificar, augmentaran els diners que el municipi haurà d'aportar. Aquest és l'objectiu pel qual l'Ajuntament va contractar la figura d'aquest agent cívic, en el marc dels Plans d'Ocupació de la Diputació de Barcelona, tenint en compte, a més, que el municipi continua estant per sota de la mitjana comarcal quant als índexs de reciclatge.



Col·laboració del comerç

L'agent cívic es desplaçarà casa per casa i també incidirà especialment en els hàbits dels comerciants. D'aquesta manera, es vol aconseguir que els comerços també reciclin els residus de manera correcta ja que la seva contribució serà clau per millorar els índexs del municipi. L'Ajuntament de Sant Vicenç fa una valoració molt positiva de les dues anteriors campanyes. Mitjançant aquesta figura es van fer importants campanyes de conscienciació i informació i es van repartir prop de 500 cubells per reciclar la fracció orgànica.