Castellfollit del Boix modifica la seva mongeta per guanyar producció

La mongeta tradicional de Castellfollit del Boix, que va arribar fa tres-cents anys des d'Amèrica, ja disposa d'una modificació genètica que ha d'aconseguir augmentar-ne la producció. Després de vuit anys sobre el terreny, l'equip d'investigadors de la Fundació Miquel Agustí ha obtingut una nova varietat més resistent a la sequera i més homogènia. A partir de l'any vinent, els catorze productors de la mongeta podran plantar la nova llavor, que ha de permetre augmentar el volum de la collita i comercialitzar un producte més uniforme, que ajudi a consolidar una marca.

«La mongeta de Castellfollit és una varietat històrica que perillava de desaparèixer», explica un dels investigadors, Joan Simó. «La mongeta es conrea en terra de secà i hi ha hagut anys de sequera que no hem collit res», lamenta el president de Productors de Llegums del poble, Josep Rius. Sosté que, els últims anys, el clima s'ha mantingut sec i la producció de la mongeta tradicional s'ha reduït «dràsticament». Explica que enguany les pluges primaverals han ajudat, «però no superarem les dues tones».

L'investigador Joan Simó afirma que la nova varietat s'adapta millor a la sequera. «Hem cercat plantes que en condicions extremes siguin més resistents», apunta. Explica que han creat la nova varietat a partir de l'encreuament de mongeteres de Castellfollit amb característiques complementàries, fins a trobar la varietat més idònia».

A banda de fer una llavor més resistent al clima, un dels objectius també era evitar que la planta creixés excessivament. «Totes les mongeteres del poble creixen d'una forma indeterminada i sovint s'enreden entre elles», comenta Simó. Per fer-hi front, la investigació va fer un encreuament genètic amb «una mongeta nana externa, és a dir, que solament creix fins al metre i mig». Per tant, la nova varietat permetrà igualar el creixement de les plantes.

L'investigador destaca que fins ara cada pagès conreava un tipus de llavor diferent, i «això provocava que les mongetes de cada productor tinguessin formes heterogènies». Joan Simó apunta que, amb la nova varietat, la forma de les mongetes serà homogènia i «això en facilitarà la venda». Tot i així, puntualitza que d'aquesta nova varietat «se n'han creat set tipologies. Explica que totes tenen el mateix gust i forma, «però presenten característiques d'adaptació diferents al clima». Assenyala que és positiu plantar diferents tipologies en un mateix terreny per «assegurar que en un any de pluja tindràs bona producció i en un any de sequera també». L'Associació de Productors de Castellfollit repartirà les set tipologies de la nova varietat a partir de l'any vinent. Segons Joan Simó, la creació de la nova varietat també ajudarà a donar a conèixer aquest producte històric. «Hem creat un manual de bones pràctiques per donar informació als pagesos sobre com han d'actuar, depenent de la situació, i aquesta sèrie de recomanacions ajudarà els joves», destaca. Però lamenta que el relleu generacional a l'agricultura és escàs.