L'episodi de restricció d'aigua a Sant Vicenç té l'origen en els dipòsits i en la captació

Una capacitat més gran dels dos dipòsits d'aigua que abasteixen Sant Vicenç hauria pogut evitar la problemàtica amb el subministrament d'aquest cap de setmana, tot i la dificultat afegida d'aquestes instal·lacions, que no estan prou preparades per captar aigua del riu quan baixa tèrbola. Així ho explicaven ahir tècnics municipals, després que l'Ajuntament aixequés la recomanació que mantenia des de dissabte de no beure aigua de l'aixeta per la possibilitat que sortís bruta a causa de l'episodi de fortes pluges de fa uns dies. Els problemes han arribat després que Acciona, l'empresa concessionària del servei, ja havia plantejat propostes a llarg termini per intentar resoldre el problema de les instal·lacions, i que l'Ajuntament té a la taula per valorar.

Les tempestes de dijous van fer que l'aigua que els dipòsits capten directament del Llobregat acumulés tant sediment que no en pogués entrar prou de neta, de manera que es va haver de tibar de reserva amb el perill que s'esgotessin les existències perquè la capacitat és limitada. Es tracta de dos dipòsits situats al turó de Castellet que, tot i estar plens, amb prou feines podrien garantir el subministrament durant 24 hores si deixessin de rebre aigua, explicaven ahir tècnics municipals.

Amb les pluges es va haver de restringir l'entrada als dipòsits, de manera que en sortia més que no pas n'hi arribava. Dijous, estaven al 99 % de la seva capacitat, i dissabte al matí les reserves ja havien baixat gairebé al 40 %. Tècnics d'Acciona, la concessionària que gestiona el servei, van intensificar dissabte les tasques de neteja i cloració de l'aigua d'entrada als dipòsits, però tot i així no es donava a l'abast, per la qual cosa l'Ajuntament va emetre un comunicat recomanant que no s'utilitzés la xarxa per al consum de boca si l'aigua sortia tèrbola, per bé que no se'n va ressentir la salubritat. Acciona insistia ahir que en tot moment (també durant el cap de setmana) «l'aigua subministrada pel servei municipal és totalment potable, no comporta cap risc per a la salut, i compleix tots els paràmetres físics i químics exigits per llei».

A poc a poc, la captació d'aigua es va poder anar recuperant, «especialment durant la nit», que és quan hi ha menys consum, i els dipòsits han pogut augmentar les reserves. Ahir tot just estaven a la meitat de la seva capacitat, «però ara ja hi ha prou marge per funcionar amb normalitat» i si no torna a ploure fort es continuaran omplint, apuntaven ahir fonts municipals.

Un problema pendent

Tanmateix hi ha un problema de captació pendent de resoldre, segons admeten els mateixos tècnics i l'Ajuntament. Abans d'aquest episodi, Acciona, que es va adjudicar la concessió del servei ara fa un any, ja havia plantejat possibles actuacions que l'Ajuntament ara estaria valorant. Segons ha pogut saber aquest diari, es tractaria de mesures d'un cost econòmic considerable, tot i que no se n'han revelat els termes.

El juny passat, Acciona va concloure els treballs d'impermeabilització dels dipòsits, que tenien pèrdues, i això ha reduït els efectes que s'han patit el cap de setmana, però hi ha pendents altres mesures més definitives. Tècnics municipals apuntaven ahir que una possibilitat passaria per augmentar la capacitat d'aquests dipòsits, que són antics i han quedat petits per fer front a l'augment de la població i a l'increment del consum, de manera que hi podria haver problemes de reserves en situacions com la que s'ha viscut ara. La dificultat per ampliar els dipòsits és que no hi ha més espai físic al recinte on estan instal·lats, de manera que s'hauran d'estudiar altres alternatives. Ajuntament i Acciona asseguren que ja estan treballant per solucionar-ho, i que s'estudiarà l'alternativa més efectiva i viable.