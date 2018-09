Una intervenció a la roureda de les Tàpies de Calders en preservarà l'entorn

La Diputació de Barcelona preveu iniciar properament diverses actuacions de conservació al paratge de la roureda de les Tàpies, situat al sud-oest del municipi de Calders, amb l'objectiu de preservar la biodiversitat en un entorn en risc de degradar-se, segons ha explicat l'alcalde de Calders, Eduard Sànchez. Es tracta d'un espai privat, però la propietat ja hauria donat l'aval per tal d'actuar-hi.

La Diputació de Barcelona ja va fer una valoració de l'estat de la roureda, i a partir d'aquí en va elaborar un projecte d'intervenció que ara executarà amb un conveni amb la Fundació La Caixa.

Els treballs que s'hi realitzaran suposaran la millora i recuperació d'un espai que s'ha anat deteriorant: els roures són vells, i hi ha hagut una progressiva degradació del sòl que, a més, no s'humiteja prou bé, explica Sànchez, de manera que es crearan les condicions òptimes perquè el sòl es recuperi. Una altra de les actuacions que hi ha previstes en el projecte d'intervenció és limitar l'accés rodat als roures des del camí que travessa el paratge.