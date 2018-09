Jordi Borràs presenta aquest dimecres a Santpedor el llibre «Dies que duraran anys»

La sala d'actes 1 d'octubre del 2017 de la Biblioteca Pare Ignasi Casanovas acollirà demà dimecres a les 19:30h la presentació del llibre "Dies que duraran anys" a càrrec del seu autor, el fotoperiodista Jordi Borràs, acompanyat per l'alcalde de Santpedoer, Xavier Codina. El llibre editat per Ara Llibres es podrà adquirir al mateix espai. La Biblioteca aprofitarà per mostrar un recull de publicacions que s'han fet sobre aquesta temàtica.

La presentació del llibre de Borràs s'emmarca en la presentació de la sala d'actes rebatejada coma sala 1 d'octubre per acord de ple en record a les persones que van defensar les urnes el passat 1 d'octubre a Santpedor en aquest espai, un dels tres col·legis electorals de Santpedor.



Sobre el llibre "Dies que duraran any"



Els fets esdevinguts el dia 1 d'octubre de 2017 quedaran gravats per sempre en la memòria col·lectiva de diverses generacions de catalans. L'astúcia popular a l'hora de custodiar urnes i paperetes, les primeres detencions de càrrecs públics, la mobilització general de la societat, la violència policial, la resistència pacífica i el desencadenament dels fets politicojudicials que se'n desprenen acompanyaran per sempre a molts, i perseguiran tota la vida uns altres.

Són moltes les imatges icòniques que va deixar la tardor del 2017. Dies que duraran anys ofereix una selecció de fotografies que Jordi Borràs, un dels fotoperiodistes més inquiets del país, ha deixat per a la posteritat, i una mostra de les imatges de Sergi Alcázar, Oriol Clavera, Ramón Costa, Sira Esclasans, Ramon Ferrandis, Albert Garcia, Santi Iglesias, Miriam Lázaro, Carles Palacio i Carles Ribas. Acompanyen les imatges textos d'escriptors i escriptores de reconegut talent que, com tots nosaltres, van viure aquells dies amb una estranya barreja de joia, horror i, sobretot, dignitat. El llibre presenta textos d'Anna Ballbona, Jenn Díaz, Marina Espasa, Natza Farré, Albert Forns, Raül Garrigasait,Jordi Lara, Adrià Pujol, Gemma Ruiz i Joan Todó.



Sobre l'autor, Jordi Borràs



Il·lustrador, fotoperiodista i membre del Grup de Periodistes Ramon Barnils. Jordi Borràs s'especialitza en qüestions socials, amb un interès especial pels moviments nacionals i d'ultradreta que actuen a Catalunya. Treballa com a reporter gràfic freelance en diferents mitjans com El Món, Crític, Nació Digital, Vice News o Gaztezulo. Ha col·laborat amb diferents capçaleres catalanes o internacionals com Ara, Berria, Hope Not Hate o The Guardian.També sóc col·laborador des de 2013 de diferents programes de Catalunya Ràdio com el Matí de Catalunya Ràdio, l'Oracle i el Catalunya Vespre. Des de 2015 també imparteix tallers de fotoperiodisme i fotografia documental al Pati Llimona de Barcelona.

En el camp de la fotografia i el periodisme d'investigació destaca la publicació del meu primer llibre, "Warcelona, una història de violència" (Pol·len Edicions, 2013) i "Plus ultra. Una crònica gràfica de l'espanyolisme a Catalunya" (Pol·len Edicions, 2015) i "Desmuntant Societat Civil Catalana" (Saldonar, 2015), abans del llibre que es presenta demà a Santpedor.