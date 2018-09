El míldiu perjudica part de la producció d'una verema que havia de ser excepcional

El temps plujós d'enguany feia augurar una verema amb una producció excepcional. Però aquesta mateixa humitat va propiciar l'aparició del fong míldiu, durant la primavera, que ha afectat el 15% de la collita al Bages.

Segons el president de la Denominació d'Origen Pla de Bages, Joan Soler, malgrat l'afectació, el volum de la collita serà semblant al de l'any passat, quan hi va haver sequera, però es va collir un milió de quilos de raïm. A més, sosté que la qualitat del vi no se'n ressentirà i obtindrà l'acidesa i la frescor dels anys freds. Un altre dels efectes d'aquesta temperatura més freda és una maduració del raïm més tardana. Els productors de la comarca preveuen iniciar la collita a mitjan setembre.

«La pluja permet deixar un pòsit positiu per al futur de les vinyes però, alhora, provoca un augment de feina al camp per protegir els ceps», sosté Joan Soler. Enguany la majoria de productors han hagut de combatre el fong míldiu, que ataca les fulles i el raïm. «En molts casos, s'han hagut de sulfatar les vinyes per evitar la dispersió del fong», apunta Soler. No obstant això, el nivell d'afectació canvia segons la zona i la varietat de raïm. «Les parcel·les situades en zones més obagues i humides han patit més; en canvi, les vinyes més exposades al sol o bé més drenades per l'aigua presenten una afectació menor», apunta Soler.

Explica que el «fong no afecta la qualitat però sí la producció». Sosté que, si no hagués aparegut el fong, hauria estat una verema amb una producció superior respecte als últims anys. Remarca, però, que encara és d'hora per determinar el total de producció perduda, perquè la verema encara ha de començar, «però al voltant d'un 15% del cultiu s'ha fet malbé».

Tot i així, la situació dels diferents cellers del Bages és diversa. «Encara és arriscat afirmar quina és la pèrdua però diria que està al voltant d'un 10% del raïm», explica un dels responsables del Celler Cooperatiu de Salelles, Josep Oliveres. En la mateixa línia, un dels propietaris del celler El Molí, Josep Maria Claret, sosté que preveu que el volum de producció «es mantingui en algunes vinyes i sigui inferior en d'altres, depenent de la zona on estan ubicades». En el cas del celler Exibis, un dels responsables, Joan Soler, explica que s'han pogut escapar de l'afectació del fong i preveuen una bona producció.



La qualitat del vi



«Els anys freds respecten millor la frescor aromàtica i l'acidesa», sosté el president de la DO Pla de Bages. Comenta que la verema tardana fa possible que el raïm es mantingui més temps a la vinya i maduri més a poc a poc, a causa del fred de les nits de tardor. «Això permet acabar collint raïms més madurs que alhora mantenen la frescor», apunta. En canvi, explica que quan es viu un any de sequera, «el raïm s'ha de collir més ràpid perquè si no pujaria el grau de l'alcohol».

No obstant això, la majoria de productors remarquen que la verema només és un dels passos que hi ha dins del procés d'elaboració de vi i, per tant, és pot intuir com serà el vi però encara és un misteri. Soler reconeix que «la verema és un període molt bonic on s'ha de prendre una de les decisions més arriscades dins del cercle del vi». Explica que, els dies abans de la verema, els productors estan pendents de la vinya per intentar collir el raïm al seu temps just.