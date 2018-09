Solsona retroba el passat vitivinícola d'abans de la fil·loxera

En el cas de Solsona, hi ha aficionats del món del vi que estan recuperant vinyes, en una zona que antigament havia sigut terra de vi. Segons l'Oficina de Turisme del Solsonès, la comarca ha estat «una zona vitivinícola des de temps immemorials».

El Vinyet de Solsona hi fa referència, ja que el seu nom prové del cultiu de vinya que s´hi feia. Els ceps que hi eren presents, però, després de la fil·loxera (any 1890), es van abandonar. Llavors, el seu conreu es va substituir pel de cereals. L'oficina turística afegeix que actualment hi ha iniciatives per recuperar la cultura de la vinya i de l´elaboració de vi al Solsonès, com ara Un Pam de Terra, vi Piteus o el celler Masia Tonicoll.

A prop del que va ser la fàbrica més important de la comarca, Tradema, actualment hi ha unes vinyes recuperades. Es veuen des de la car-retera de Torà i són un pas més per recuperar un paisatge que havia estat predominant al Solsonès: el de la vinya.