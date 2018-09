La trobada gegantera anima la Festa Major d'Artés, que culmina avui

?Els gegants i els grallers van ser els encarregats de portar la gresca als carrers d'Artés, aquest cap de setmana, amb motiu de la festa major del municipi. La 24a trobada gegantera va reunir una desena de colles, que van sortir del complex cultural de Cal Sitjes i van desfilar pel centre de la vila fins arribar al parc de Can Crusellas, on van protagonitzar la ballada final. La festa artesenca, que aquest any ha potenciat amb èxit l'espai de Cal Sitjes, s'acaba avui amb l'espectacle infantil Ludus, de Jordi del Río, a les 6 de la tarda, i havaneres amb Port Bo, a les 9 del vespre, al parc de Can Crusellas.