«Les varietats foranes són les primeres que es cullen»

Els productors de vi del Bages preveuen iniciar la verema a mitjan setembre i acabar-la a l´octubre. Al llarg d´aquest període, hi ha varietats de raïm que maduren abans i d´altres que són més tardanes. Segons el president de la DO Pla de Bages, Joan Soler, les varietats foranes com el sauvignon blanc o el chardonnay solen ser sempre les primeres que es cullen. Al darrere, segueix l´ull de llebre, el merlot o el macabeu. Seguidament, es cull el raïm del picapoll i del cabernet franc. Finalment, la verema culmina amb les varietats més tardanes com el cabernet sauvignon i el mandó.

Les varietats de raïm que dominen el paisatge vitícola del Pla de Bages són el cabernet sauvignon i el merlot, unes varietats foranes. Tot i així, la comarca s´ha donat a conèixer per varietats pròpies com el picapoll. Segons Joan Soler, les varietats foranes «han vingut per quedar-se perquè presenten una adaptació magnífica a la zona». No obstant això, considera que, de cara al futur, les varietats velles i autòctones del territori, «portadores d´una identitat, han de créixer per equilibrar el paisatge actual».