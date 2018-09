Cardona posa a punt el corre de bou, que estrenarà una penya exclusiva de dones

La Festa Major de Cardona tindrà enguany quatre penyes que organitzaran el corre de bou al costat de l'Ajuntament, entre les quals n'hi haurà una d'integrada exclusivament per dones per primera vegada a la història. Es tracta de la penya la Corneta, que s'afegirà a les ja tradicionals del Calaixó i les Barreres, i a la del Capote, que ha pres impuls més recentment. Penyes i Ajuntament ja han contactat amb les ramaderies d'on provindran els animals que sortiran a la plaça i als encierros, i que entre bous i vaquetes sumen una vintena.

Les penyes seran presents als encierros i a les diverses sessions del corre de bou, però tindran un protagonisme especial a festa de dilluns a la tarda, amb desencaixonada inclosa, en què participen els bous i les vaquetes llogats per les pròpies penyes. Entre el Calaixó, les Barreres i el Capote portaran cinc bous, provinents de les ramaderies Sergi Centelles i La Espuela, totes dues de Castelló, i d'Hermanas Alicia y Verónica Moreno, de Camprodon. Per la seva banda, la penya la Corneta portarà una vaqueta també de Sergi Centelles.

L'Ajuntament també té ja contractats els animals per a la resta de sessions, entre encierros i corre de bous, provinents de La Espuela. En total, ha llogat set bous, dels quals n'hi ha un per a les cargoleres de dissabte i diumenge i un altre de sobrer; i cap a mitja dotzena de vaquetes. Per al corre de bou popular dels dies 13,14 i 15, ja passada la festa major, l'Ajuntament es proveirà de mitja dotzena de vaquetes més, en aquest cas de la ramaderia Sergi Centelles.

Els animals contractats per als encierros i les sessions de corre de bou del cap de setmana es preveu que arribin a Cardona la matinada de dissabte. Hi romandran fins dilluns, dins el corral que cada any s'habilita especialment per als animals a un extrem de la plaça. Pel que fa als bous i vaquetes de les penyes, arribaran dilluns i se'ls tornaran a emportar hores després perquè només participaran als actes d'aquell mateix dia.

Les sortides dels animals a plaça es programaran «seguint escrupolosament el que marca la llei», explica el regidor de Comerç i Turisme, Josep Tristany, de manera que s'aniran alternant amb garanties que un mateix animal no surti dues vegades en menys de 24 hores (tret de la seva participació a l' encierro).



Una penya de 75 dones



Les dones guanyaran presència en el corre de bou d'enguany, amb la incorporació d'una penya exclusivament femenina entre les colles protagonistes de la festa, integrada per 75 membres. La penya la Corneta neix amb el doble objectiu de «defensar la tradició del corre de bou i reivindicar el paper de les dones en les festes tradicionals», explica Míriam Cots, que n'ha estat la principal impulsora juntament amb Erika Escudero i Laura Pérez.

I és que fins ara, entre les penyes de Cardona només n'hi havia una de mixta d'homes i dones, però igualment «sense presència femenina a la junta», per la qual cosa «se'ns va ocórrer formar-ne una de pròpia nosaltres», diu Cots. La proposta es va començar a gestar cap a la primavera amb la idea que prosperés amb una vintena de persones «i hem arribat a 75», una xifra que s'ha engruixit a mesura que s'anava acostant la festa major però que ha superat totes les expectatives. Són de Cardona (o que hi tenen una estreta vinculació) i d'edats diverses, des dels 3 anys que té la filla de Míriam Cots, fins a la cinquantena de les més grans. Les uneix l'afició per la festa, fins al punt que algunes d'elles ja havien participat al festival còmic taurí en benefici de la residència Sant Jaume que es fa cada any passada la festa major. «No volem ser ni més ni menys que les altres colles», diu Cots, però amb la confiança que a partir d'ara «la plaça es vegi més plena de noies».

La presència femenina en aquesta edició també es farà notar amb les exhibicions de toreig, dissabte i diumenge, amb torero i torera. Dissabte també hi haurà el concurs de retalladors introduït l'any passat, anb vuit participants.