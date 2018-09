L'Era parla de les propietats de les plantes medicinals, a Artés

La Tertúlia Agroecològica a l'Era, que se celebrarà avui a Artés, tractarà de les propietats de les plantes medicinals, que tradicionalment són utilitzades per curar i alleujar diverses malalties. La xerrada es farà de 7 a 9 del vespre al Centre Cultural Cal Sitjes.

La tertúlia tractarà de les plantes medicinals que són al nostre abast així com d'altres d'exòtiques, de la manera d'utilitzar-les, de les parts útils, de la seva preparació, de les dosis, de les mescles, de les utilitats per al benestar i la salut i d'altres aspectes que es considerin interessants. La Tertúlia Agroecològica a l'Era és un espai informal de debat i d'intercanvi d'informació. L'assistència és lliure i no cal inscripció prèvia.