Els menús escolars del Bages primaran el producte ecològic i de proximitat

Els menús escolars dels menjadors dels 30 centres educatius que gestiona el Consell Comarcal del Bages donaran més protagonisme aquest curs als productes de proximitat (elaborats a la comarca) i també als de producció ecològica, especialment pel que fa a les verdures i hortalisses de temporada. És una de les millores que incorpora el contracte del servei que el Consell Comarcal acaba d´adjudicar per als dos propers cursos (2018-2019 i 2019-2020), prorrogable fins al 2022.

El nou servei també afavorirà l´adquisició de productes elaborats per empreses d´inserció social, i més enllà de buscar la qualitat a nivell ecològic, també es potenciaran els àpats preparats amb sal iodada i oli d´oliva verge. A més, entre els peixos que s´oferiran, s´exclourà el panga, la talàpia i la perca, i hi haurà d´havar com a mínim tres menús mensuals que no incloguin proteïna animal.

Més monitors i menys cost

A banda d´aquestes millores a nivell de l´alimentació, el nou servei també ampliarà la ràtio de monitoratge, que permetrà un mínim de dos monitors de menjador fins i tot a les escoles petites, i es fomentarà que les empreses contractin vetlladors per donar suport als alumnes amb necessitats especials durant els àpats.

També hi haurà una millora en el preu, que oscil·larà entre els 6.16 i els 6,20 euros per menú. A més, les empreses adjudicatàries contractaran monitors que parlin llengua anglesa i animadors de suport.

El Consell Comarcal del Bages gestiona els menjadors escolars d´uns 1.200 alumnes.