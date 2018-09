Sant Joan i Callús portaran la marxa de torxes de dilluns fins a la presó de Lledoners

Sant Joan de Vilatorrada i Callús canviaran enguany el recorregut de les seves Marxes de Torxes per la República i les faran arribar fins a les portes de la presó de Lledoners, com a mostra de suport als independentistes presos al centre penitenciari del Bages. Les marxes, que tindran lloc el proper dilluns, vigília de la Diada, culminaran davant de la presó, on es llegirà un manifest i hi haurà un parlament a càrrec de la coneguda periodista Bea Talegón.

En el cas de Sant Joan de Vilatorrada, l'activitat començarà dilluns, a les 7 de la tarda, amb la novena edició de la Marxa de Torxes per la República impulsada per les seccions locals de l'ANC de Sant Joan de Vilatorrada i Sant Martí de Torroella amb la col·laboració de l'Ajuntament.

El punt de trobada serà la zona esportiva, on es durà a terme un berenar popular amb coca i fuet i s'habilitaran punts de venda de torxes. A 2/4 de 9 del vespre, és previst que es doni el tret de sortida a la marxa, que transcorrerà per la zona esportiva, el camí de les Torres i el camp Lledoners.

A Callús, la convocatòria és a les 8 del vespre, a la plaça de l'Ajuntament, on hi haurà berenar popular i venda de torxes. A 2/4 de 9, els participants es desplaçaran en cotxe fins al polígon del Pla dels Vinyats, on coincidiran amb la marxa provinent de Sant Joan i emprendran junts el trajecte fins al costat de la presó.

Un cop arribats davant del centre penitenciari tindrà lloc la lectura d'un manifest i un parlament a càrrec de la periodista i advocada Bea Talegón.

Les Marxes de Torxes per la República arribaran el dia 10 de setembre a un total de catorze poblacions del Bages i el Moianès. En concret, a banda de Callús i Sant Joan de Vilatorrada, hi haurà marxes als municipis d'Artés, Balsareny, Castellnou de Bages, l'Estany, Manresa, Monistrol de Calders, Navarcles, Navàs, Sant Fruitós de Bages, Sant Vicenç de Castellet, Santpedor i Santa Maria d'Oló.