Sant Joan enllesteix les millores al pati i l'aparcament de l'escola Ametllers

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha realitzat aquests dies els treballs d'arranjament del pati i la zona de pàrquing de l'escola Ametllers, i que ha deixat a punt de cara a l'inici del curs escolar, la setmana vinent.

Aquestes obres, que s'han fet en paral·lel a les millores de drenatge a l'escola Collbaix coincidint amb l'època de vacances d'estiu, han consistit en l'arranjament del talús i de la zona de pàrquing de l'escola, en la recuperació i posterior emplenat, i en la millora del pendent del pati d'educació infantil, amb l'objectiu d'evitar l'entrada d'aigua dins les aules en episodis de fortes pluges com les dels darrers dies.

Aquestes intervencions formen part «del manteniment continuat de les instal·lacions dels centres educatius» que s'estan realitzat a Sant Joan, apunta la regidora d'Educació, Mar Osete, i diu que no s'acaben aquí. Sense precisar més detalls, apunta que «tots els treballs previstos que no s'han portat a terme durant l'estiu s'aniran realitzant el més aviat possible, abans de finalitzar l'any».