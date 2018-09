Santpedor presenta avui en públic la sala 1 d'Octubre de la biblioteca amb Jordi Borràs

La sala d'actes de la bibloteca de Santpedor acollirà avui la primera activitat pública des que s'ha rebatejat com a sala 1 d'Octubre. Serà a 2/4 de 8 del vespre, amb presència del fotoperiodista Jordi Borràs, que hi presentarà el seu llibre Dies que duraran anys.

L'acte serà presidit per l'alcalde de Santpedor, Xavier Codina, que aprofitarà l'avinentesa per presentar en públic la sala amb el nom nou. La decisió de batejar-la com a 1 d'Octubre és fruit d'un acord de ple que es va aprovar en record de les persones que van defensar les urnes al referèndum de l'1 d'octubre passat, tenint en compte que en aquest espai de la biblioteca Pare Ignasi Casanovas es va poder votar perquè forma part d'un dels tres col·legis electorals de Santpedor.

El llibre de Borràs que es presentarà aquest vespre a Santpedor recull diverses fotografies vinculades al procés que el fotoperiodista va fer la tardor del 2017, i que acompanya amb textos d'escriptors que expliquen com van viure l'experiència aquells dies.

La biblioteca també mostrarà un recull de publicacions que s'han fet sobre aquesta temàtica.