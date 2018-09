L'alcalde de Sallent, del PDeCAT, fa retirar una estelada del campanar perquè no tenia permís

Veïns de Sallent protestaran aquest dijous a la tarda contra la retirada d´una estelada gegant que ahir al matí membres de CDR van col·locar al campanar del poble, i que l´alcalde, David Saldoni, del PDeCAT i president de l´Associació Catalana de Municipis (ACM), va ordenar retirar hores després al·legant que ningú havia demanat permís per penjar-la. En un comunicat, els CDR rebutgen aquesta actuació, que consideren «impròpia d´un ajuntament republicà» com el de Sallent, i han apuntat la intenció de tornar-la a col·locar.

Fonts properes als convocants de la concentració de 2/4 de 7 han lamentat la reacció de l´alcalde, tenint en compte la seva ideologia independentista, que va donar l´ordre a la brigada municipal de despenjar l´estelada. Per la seva banda, Saldoni sosté que «les coses s´han de fer de manera ordenada», i en aquest sentit, defensa que calia haver demanat una autorització, «igual com es va fer, per exemple, per pintar el mural d´Anna Gabriel». Diu que el fet que hi hagi un permís previ també és un argument de defensa «per quan algú ve a queixar-se del contrari».

Saldoni vol treure ferro a la situació, i assegura que «en cap cas vull un enfrontament ni faré cap guerra, i menys per una estelada».