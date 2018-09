Elia Tortolero, l'aposta del PSC per assaltar l'alcaldia de Sant Joan de Vilatorrada

Els socialistes de Sant Joan de Vilatorrada han escollit Elia Tortolero per encapçalar la llista del PSC a les municipals del 2019. L'elecció, presa per unanimitat, va tenir lloc en una assemblea recent de militants, en la qual Tortolero va desgranar el seu projecte pel municipi.

De 30 anys, la santjoanenca és mestra d'educació infantil i primària, té un màster en educació inclusiva, i actualment estudia un doctorat en educació. Amb la seva elecció com a regidora a les municipals del 2015, Tortolero va entrar com a consellera al govern del Consell Comarcal del Bages, on durant 2 anys, va portar les àrees d'educació, cultura, joventut i esport.

El partit en destaca que és una persona "implicada al poble, ha format part de diferents entitats i durant uns anys,va ser la presidenta de Sircus Grup, l'entitat que organitzava la festa major de Sant Joan per a joves".

A través d'un comunicat, Tortolero, afirma que aquests quatre anys a l'oposició, li han servit per aprendre molt i per estar més preparada que mai per afrontar l'alcaldia d'aquest poble. "Sant Joan té moltes possibilitats, és un poble viu", diu, i afegeix que "El govern que tenim ha desencantat els veïns i veïnes, tenim un poble en paràlisi. Fem un canvi i comencem per donar-li la volta amb una dona, i d'esquerres".