Jordi Borràs: «Aquest llibre va molt més enllà de l'1 d'octubre»

La sala 1 d'Octubre de la biblioteca de Santpedor va aplegar ahir unes 150 persones en la presentació que el fotoperiodista Jordi Borràs va fer del seu llibre Dies que duraran anys, un recull d'imatges i reflexions sobre fets ocorreguts a Catalunya la tardor passada.

En la presentació, Borràs va explicar que el llibre va «molt més enllà de l'1 d'octubre» i mostra «una tardor que va començar el 17 d'agost amb una guerra mediàtica contra els Mossos d'Esquadra», arran dels atemptats de Barcelona i Cambrils. El llibre «no només és meu», sinó que compta amb textos de 10 escriptors i les imatges de 10 fotògrafs, va fer palès.

Dels fets que va viure, el fotògraf en va destacar «la solidaritat dels voluntaris», i demana que es recuperi «la unitat» que va fer possible el referèndum. «Allà vaig veure que el que havia somiat tota la vida ho havíem fet possible».

També va parlar de les anècdotes i situacions que acompanyen aquells dies, com els plens del 6 i 7 de setembre o el macrooperatiu policial del 20-S. En referència al llibre, Borràs va explicar que hi ha imatges que prenen significat amb el temps. En aquest sentit, va destacar una fotografia on surt tot el govern de la Generalitat i «Santi Vila es manté al costat, mirant els companys i fregant-se les mans; és com el sant sopar».

Borràs va recordar l'agressió que va patir el 16 de juliol passat. «Ho porto bé i si abans feia les coses amb ganes ara en tinc més», va dir, i va lamentar que se sentia «més segur» cobrint manifestacions a Europa que a Barcelona.