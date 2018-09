Sallent recupera la xemeneia de la fàbrica de la Bòbila, que va enderrocar fa 44 anys

Sallent ha reproduït la xemeneia de l'antiga Bòbila, que va enderrocar l'any 1974, en un turó de propietat municipal proper a l'emplaçament on hi havia hagut la fàbrica, sobre el carrer de Santa Llúcia. Amb l'objectiu de recuperar un dels símbols del passat industrial de la vila, el col·lectiu La Fumera n'ha impulsat la reconstrucció, que es finança a través de l'aportació popular, i ahir se'n va fer la inauguració oficial.

Cap a les 8 del vespre, desenes de persones enfilaven en comitiva costa amunt, des de la plaça de Catalunya, on tradicionalment es concentrava la principal activitat fabril del poble (a prop del riu), fins a l'indret a tocar de l'antiga Bòbila, molt més petita i amb tan sols una trentena de treballadors, on s'ha alçat la xemeneia: una estructura de sis metres d'alçada i uns 4.400 totxos. «És molt semblant a la que hi havia hagut», explicava Guillem Cabra, de La Fumera, tenint en compte que la reconstrucció s'ha inspirat en fotografies.

Un cop allà, es va fer sonar una sirena i la xemeneia va treure fum, mentre l'entitat agraïa públicament el suport popular al projecte. I és que l'han aixecada els mateixos veïns, que també l'estan finançant. Fins ara podien fer la seva aportació comprant totxos per dos euros a través d'una aplicació de la Fumera. En quinze dies, s'han recollit més de 1.000 euros dels 2.000 que haurà costat l'obra. La Fumera compta arribar-hi en breu, a partir de les noves aportacions que es facin en llocs habilitats per festa major (que va començar ahir i s'acabarà dimarts).

Paral·lelament a l'acapte, s'ha anat reconstruint l'estructura amb una obra que ha durat un mes, i que «ha comptat amb la col·laboració d'una trentena de voluntaris», que ajudaven els paletes i la desena de persones fixes que hi treballaven cada tarda, diu Cabra. El caràcter popular d'aquesta obra, tant en el finançament com en la construcció, queda plasmat en una placa a la paret.



Tindrà dos metres més

Fins ara la fàbrica de la Bòbila era l'única de les tres del poble que no tenia xemeneia. La Fàbrica Vella i la de les Culleres mantenen la xemeneia i part de l'edifici de l'antiga fàbrica, a diferència de la Bòbila, i és per això que la Fumera n'ha volgut impulsar la reconstrucció. Més endavant, es preveu alçar-la dos metres més, fins a vuit, alçada similar a l'originària.