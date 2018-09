Veïns de Sant Fruitós denuncien la mala convivència amb uns okupes

Els veïns del carrer Carles Buïgas de Sant Fruitós de Bages denuncien que l'arribada d'un grup d'okupes, en tres de les cases unifamiliars del carrer, ha afectat la convivència. La presència de gossos «perillosos» sense corretja, les amenaces als veïns o la velocitat amb què circulen amb els cotxes pel carrer són algunes de les queixes que expliquen els veïns. Reclamen més presència policial per fer front a aquesta situació. Tot i això, l'alcalde, Joan Carles Batanés, sosté que s'ha augmentat la vigilància policial al carrer. També remarca que el fet que l'empresa propietària de les cases, Habitatge Entorn, sigui una empresa de Comissions Obreres ara en liquidació complica la resolució del conflicte. Avui, els veïns afectats, la Policia Local i l'alcalde es reuniran a l'ajuntament per concretar les queixes veïnals i les possibles solucions.

Els okupes van arribar a final de juliol però els veïns diuen que la tensió veïnal ha augmentat durant les últimes setmanes. La vintena de famílies afectades viuen en un carrer format per cases unifamiliars. Actualment, d'aquests habitatges n'hi ha tres d'ocupats i, en cada un, s'hi està un okupa. «Estem atemorits perquè tenen el pati ple de gossos sense corretja i ningú s'atraveix a acostar-s'hi», comenta un dels veïns, Lluís L. Sosté, que sovint deixen anar els gossos pel parc i «espanten els infants». Una altra de les veïnes, Maria R., explica que un dels okupes la va amenaçar que l'agradiria «si intentàvem treure'ls d'allà», recorda. «A les nits fan soroll i desperten els veïns, i inclús algun dia passen amb cotxe pel carrer amb una velocitat excessiva», remarca Lluís L. «Sembla que ens vulguin espantar», lamenta Maria R.

Els veïns mostren preocupació per quan comenci el curs escolar, ja que darrere del carrer hi ha la llar d'infants Les Oliveres i, davant, un parc infantil on acudeixen molts nenes i nenes després de l'escola. «Quan comencin les classes s'haurà de trobar una solució perquè aleshores hi haurà més veïns del poble que s'adonaran de la situació que vivim», explica Lluís L. A més, just davant del carrer, hi ha la biblioteca municipal de Sant Fruitós.

«La sensació és que estem intentant resoldre aquest problema sols», denuncia la veïna Maria R. Explica que els mateixos veïns han tapiat les sis cases buides que queden al carrer per evitar una nova ocupació.



L'actuació policial

Els veïns expliquen que l'ocupació dels tres habitatges unifamiliars fa més d'un mes que dura i, «malgrat les tres trucades a la Policia Local, el problema no s'ha resolt», lamenta Lluís L. Una de les veïnes, Sandra E., que viu just al costat dels tres habitatges ocupats, recorda que el 28 de juliol va alertar la Policia Local de l'entrada d'una persona en un dels habitatges. «Quan va arribar la Policia, ells els van dir que ja feia uns quants dies que s'hi havien instal·lat», comenta la veïna. Segons la llei, si fa menys de 48 hores que s'ha produït l'ocupació, el propietari de l'habitatge pot posar una denúncia penal. En canvi, passades 48 hores, es necessita una ordre de desnonanament per fer fora els okupes. Sandra E. comenta que, el següent dia, van ocupar dos habitatges més. Des d'aleshores, la situació segueix intacte. La veïna Maria R. remarca que fa quinze dies van intentar ocupar un quart habitatge, però «en aquest cas la Policia Local va evitar-ho».

El conjunt de veïns consideren que hi hauria d'haver més presència policial i més compromís de l'Ajuntament en la resolució del conflicte». No obstant, Joan Carles Batanés sosté que el fet que l'empresa propietària de les cases unifamiliars, Habitatge Entorn, estigui en liquidació «complica la resolució del conflicte». Explica que, en un futur, els habitatges se'ls quedarà un banc i que «l'empresa ha afirmat que es desentén de l'ocupació».

A banda, també comenta que la presència policial al carrer ha augmentat d'ençà que els veïns han alertat de les intimidacions dels intrusos. Però sosté que, a l'hora de treure'ls dels habitatges, hi ha força traves legals que ho compliquen i provoquen que sigui un procediment lent.

Sosté que ha decidit reunir avui els veïns, la Policia Local i el regidor de seguretat ciutadana, Tomàs Casero, per tal d'intentar trobar solucions al conflicte. La reunió es farà a dos quarts de sis de la tarda i «l'objectiu és recollir el conjunt de queixes dels veïns i explicar les possibilitats d'actuació que hi ha sobre la taula», comenta Joan Carles Batanés. «La nostra voluntat és trobar una solució ràpidament», sosté.